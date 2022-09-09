Энергетики ДРСК восстановили электроснабжение в нескольких населенных пунктах Приморья

Энергетики работают и днем, и ночью. Фото: АО «ДРСК».

Энергетики Приморских электрических сетей (филиала АО «ДРСК») продолжают восстанавливать электроснабжение в населенных пунктах Приморского края, которое было нарушено в результате воздействия тайфуна «Хиннамнор».

Электроснабжение восстановлено в с. Новониколаевка, Ветка, Пермское Ольгинского округа, частично в с. Екатериновка, в с. Хмыловка, Залесье, Мельники Партизанского района. В Чугуевском округе восстановлено электроснабжение в п. Изюбриный, в Тернейском округе – в п. Пластун.

Также сегодня ночью энергетики подключили к электроснабжению жителей с. Монакино и Молчановка Партизанского муниципального района от дизель-генераторных установок (ДГУ). Всего от ДГУ в настоящее время запитаны пять населенных пунктов: п. Лазо в Лазовском районе, с. Шумное Чугуевского района п. Углекаменск, с. Монакино и Молчановка Партизанского района.

Утром энергетики продолжили осмотр энергообъектов. Из-за сильного паводка на отдельных участках были смыты или повреждены опоры, разрушены изоляторы, остаются подтоплены несколько трансформаторных подстанций.

Наиболее сложная ситуация сохраняется в Лазовском районе, здесь электроснабжение нарушено в 15 населенных пунктах. Работы осложняются отсутствием проездов в населённые пункты. По информации Примавтодора, нет проезда на 11-12, на 55 километрах трассы Лазо – Заповедный из-за падения моста и перемыва подъезда к нему. На 2, 6, 7, 8 километрах трассы Сокольчи – Валентин нет проезда из-за переливов и перемыва трубы. В настоящее время бригада энергетиков на вездеходе выехала для осмотра линии электропередачи 35 кВ Тайфун-Беневское, которая осуществляет электроснабжение Лазовского района.

Сложная ситуация сохраняется в Лазовском районе. Фото: АО «ДРСК».

В Ольгинском, Партизанском, Чугуевском районах и Находкинском городском округе зафиксированы локальные отключения электроэнергии в отдельных населённых пунктах. Бригады ведут аварийно-восстановительные работы. На сложных участках энергетики смогут приступить к работам сразу после того, как дорожные службы восстановят проезды. Энергетикам приморского филиала оказывают помощь коллеги из других филиалов компании – 5 бригад прибыли в Приморье Амурской области, Хабаровского края и ЕАО.

Напомним, в результате прошедшего тайфуна «Хиннамнор» сильнее всего пострадали юго-восток и восток Приморского края. Там выпало от 108% до 173% месячной нормы осадков. В результате обильных дождей были разрушены мосты и дороги, в нескольких населенных пунктах было нарушено электроснабжение. В филиале «Приморские электрические сети» продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный 4 сентября.

Филиал «Приморские электрические сети» просит жителей быть предельно осторожными и соблюдать правила электробезопасности!

Не приближайтесь и не прикасайтесь к оборванному или провисшему проводу, упавшей опоре ЛЭП.

Немедленно сообщите об обрыве провода в эксплуатирующую организацию, Единую диспетчерскую службу или по телефонам экстренных служб «112» или «010».

О нарушении электроснабжения можно сообщать в единый Контакт-центр ДРСК - 8-800-1000-397.

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