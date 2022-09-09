Рыжая плутовка избавляет Владивосток от грызунов

Видео с добытчицей появилось в социальных сетях. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Уничтожением мелких грызунов в приморской столице занимаются не только специалисты, но и животные. Так, жители Владивостока запечатлели охоту рыжей плутовки на мышь.

Проворную лису заметили в районе Патрокла. Хищница выслеживала свою добычу прямо возле жилых домов. Подкараулив ничего неподозревающую жертву, плутовка набросилась на нее одним прыжком и тут же съела.

В комментариях некоторые приморцы сказали, что им жалко грызуна, другие же отметили, что это могла быть полевая мышь, которая не принесет человеку вреда.

Не только лис встречают жители Приморья, все чаще к людям стали выходить и полосатые краснокнижные хищники. Один из тигров преградил дорогу автомобилистам. Пока зверь переходил дорогу, он недовольно морщился, видимо, ему не понравился свет фар.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.