Вышла в свет почтовая карточка в честь 150-летия Арсеньева

Фото: Жанна БЕЛЯЕВА, предоставлено Музеем-заповедником истории Дальнего Востока

– Почтовая карточка выпущена тиражом 6 500 экземпляров, имеет коллекционную и культурную ценность. Этому событию предшествовала работа экспертов по выпуску государственных знаков почтовой оплаты. Историки и художники создавали эскизы, уделили внимание стилистике изображения, чтобы карточка воплотила наследие Владимира Клавдиевича Арсеньева, – рассказала заместитель директора макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Юлия Кузнецова.

Выпуск почтовой карточки отмечен специальным гашением в музее истории Дальнего Востока им. В. К. Арсеньева. В церемонии участвовали директор музея Виктор Шалай, руководитель секции краеведения и экскурсоведения Приморского отделения Русского Географического общества Дарья Гусева и заместитель директора макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Юлия Кузнецова.

– Эта церемония посвящена человеку всей душой любившему наш замечательный край и столько сделавшему для его развития и процветания. Я поздравляю всех с наступающей датой 150-летнего юбилея Арсеньева и желаю так же неутомимо, как и он, исследовать и узнавать родную страну!, — отметила руководитель секции краеведения и экскурсоведения Приморского отделения Русского Географического общества Дарья Гусева.

Первые почтовые карточки участники специального выпуска подписали и отправили в музеи Санкт-Петербурга, Казани, Читы и Хабаровска, которые сохраняют материалы о жизни и научной деятельности В.К. Арсеньева.

По словам директора Музея-заповедника истории Дальнего Востока Виктора Шалая, почтовые карточки — прекрасный источник информации для будущих поколений. Появляется интернет, новые средства связи. Но Почта России соблюдает традиции, выпуская по каждому значимому поводу такие открытки. И — это реальный материальный источник, которому рады все музеи.

– Я вас уверяю, что те открытки, которые сегодня отправятся к коллегам, не лягут в стол. Они получат свой инвентарный номер и займут достойное место в музейной коллекции. И сколько будет существовать музей, столько и будет возможность, рассказывая о 150-летии Арсеньева, показывать этот экспонат. Спасибо, что несмотря на все технологические прорывы, вы сохраняете свои лучшие традиции. Для нас, музейщиков, это ценно, — обратился к гостям Виктор Шалай.

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