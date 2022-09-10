Губернатор сообщил о смерти женщины в Лазовском районе Приморья из-за тайфуна Hinnamnor

Разбитые дороги и подтопления – самое малое из вреда, оставленного тайфуном. Фото: Telegram-канал @dpskontrol_125rus.

В селе Кишиневка Лазовского муниципального округа скончалась женщина из-за удара стихии. Об этом накануне, 9 сентября, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в своем Telegram-канале.

Чиновник побывал на месте событий. Лазовский муниципалитет пострадал от паводков и разрушительной силы тайфуна «Хиннамнор» больше всего. Вода в реке Киевка поднялась ночью и, вероятно, стала причиной смерти женщины. Олег Кожемяко озвучил лично для жителей меры поддержки, на которые могут рассчитывать пострадавшие. 10 тысяч рублей положено тем, кто более 2 суток был отрезан от транспортной доступности или просидел без электроэнергии. На 100 тысяч рублей могут рассчитывать люди, чье жилье подтоплено. Тем, кто остался без жилища, доступен сертификат на его приобретение. Режим ЧС все еще введен в шести муниципалитетах, губернатор просит МЧС РФ распространить его федеральным режимом ЧС.

Как уже писала «Комсомольская правда – Владивосток», погибших может быть больше. Вторая трагедия произошла с семейной парой в Партизанском районе Приморья. Пожилые мужчина и женщина попали в паводок, глава семьи пошел за помощью и пропал, женщина скончалась. Правоохранительные органы еще не готовы дать полный комментарий ситуации, однако инцидент подтвержден. О деталях истории «КП» известно со слов очевидцев.

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