Суд Владивостока рассмотрит скандальное уголовное дело общественника и певца Сергея Мильвита

Сергей Мильвит. Из архива КП.

Известный в Приморье политический деятель, общественник и певец Сергей Мильвит скоро окажется на скамье подсудимых. Обвинительный вердикт утвержден прокурором Первомайского района, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Расследование дела идет нетипично быстро. Относительно недавно его перевели из СИЗО под домашний арест, хотя 1 июля апелляция защиты с такой просьбой была отклонена. Задержали общественника в июне 2022 года с участием сотрудников ФСБ.

Следователи считают, что тогда Мильвит получил от директора строительной фирмы 6 миллионов рублей – их он сам должен был передать как взятку за разрешение уголовного дела. Общественник, считает СК, знал о мошенничестве при возведении жилого дома и хотел отдать взятку чиновникам, однако его скрутила ФСБ. Других деталей в ведомстве до сих пор не привели.

Зато известно, что дней до ареста общественника решили отстранить от поста зампреда приморской ячейки партии «Родина». Тогда фигурант хотел оспорить это решение, но не успел и попал в СИЗО. Приговора он ждет по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Максимальной санкцией может стать лишение свободы на срок до 6 лет.

Фигура Мильвита тесно связана с карьерой бывшего губернатора Приморья Владимира Миклушевского, а также с экс-мэром Владивостока Олегом Гуменюком (ныне в СИЗО за превышение полномочий и взятки). Но больше всего певец известен как борец с нелегальными стоянками дальневосточной столицы, защитник зеленых зон и тот, кто задавал одиозные вопросы президенту РФ Владимиру Путину на прямых линиях.

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