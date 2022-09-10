Не разрешилось: приморского общественника-скандалиста вновь отправили куковать под арестом

Сергей Мильвит. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Общественному деятелю Сергею Мильвиту Первомайский районный суд продлил домашний арест. Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что обвиняемому в покушении на взятку утвердили обвинительный приговор со ссылкой на прокуратуру Приморья.

Под домашним арестом Сергей Мильвит c 5 августа. До этого суд оспаривал аппеляции защиты с просьбой перевести фигуранта из СИЗО домой. По версии следствия, певец и артист хотел получить 6 миллионов рублей от руководства крупной строительной фирмы, которые передал бы чиновникам. Якобы чтобы прекратить уголовное дело о мошенничестве при застройке жилого дома. Соответствующих полномочий у общественника не было, вряд ли он смог бы выполнить условия договора.

Как недавно писала «Комсомольская правда», одиозный скандалист запомнился странными и сумбурными вопросами к Путину и вечным «поиском себя»: Мильвит занимал различные должности до уголовного преследования. Был артистом, зампредом региональной ячейки партии «Родина».

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