Глава приморского Следкома открыл ретро-турнир по большому теннису во Владивостоке

Владимир Фомин. Фото: СУ СК РФ по Приморскомую краю

Ретро-турнир по большому теннису состоялся во Владивостоке в субботу, 9 сентября. Участие в масштабном открытии принял глава Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю Владимир Фомин, который и сам разделяет интерес участников к этому виду спорта. Любителям тенниса он пожелал успехом и ярких побед.

Фото: СУ СК РФ по Приморскомую краю

Первый ретро-турнир состоялся во Владивостоке в 2013 году. Спустя 9 лет на кортах комплекса «Тополинка» ретро-турнир собрал 32 участника, 16 мужчин и 16 женщин. Их объединила любовь и к теннису, и к истории. Как отметили в пресс-службе регионального СК, организаторы придают особую окраску мероприятию. В 50-60ые годы прошлого века большой теннис был не так популярен, однако его любители в нем уникальную эстетику.

Побывал на открытии и президент Владивостокской федерации тенниса Николай Астафьев. Он отметил, что начать играть никогда не поздно.

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