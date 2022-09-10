В отрезанный из-за тайфуна поселок Преображение прибыли бензовозы с топливом

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В приморский поселок Преображение в субботу, 10 сентября, прибыли бензовозы с топливом. Из-за невозможности добраться по земле для доставки горючего привлекли суда Тихоокеанского флота. В крае прошел разрушительный тайфун «Хиннамнор», который вызвал паводки. О прибытии кораблей с грузовиками сообщили местные в социальных сетях.

Ранее губернатор подчеркнул, что транспортные суда ТОФ привлекут к помощи жителям, оказавшимся в беде. Гуманитарную помощь также развозят вертолеты Ми-8 под управлением МЧС Приморского края. В восстановлении дорог в Лазовском мунокруге и Дальнереченском районе привлечены спасатели из Амурской области.

Оперативная информация о том, сколько домов пострадало и какие прогнозы по паводковой ситуации, в отдельном материале «КП». Напомним, Приморью может грозить очередной тайфун, идущий на край с юга Азии.

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