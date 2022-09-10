Собралась огромная пробка: важный для Владивостока фестиваль отрезал часть города от транспортной доступности

Дорога перекрыта сотрудниками ГИБДД. Фото: Ярослав ЮРИН

В дальневосточной столице в субботу, 10 сентября, перекрыли ряд дорог в центре Владивостока. Движение и парковку запретили на Пограничной и Набережной, машины вынуждены объезжать недоступные участки трассы. В центре города собралась пробка.

Ограничения действуют до улицы Светланской в районе «Версаля», также Пограничная закрыта до пересечения с Cеменовской (стадион «Динамо»). Перекрыта часть дороги в сторону Эгершельда. На улице Набережной проезд закрыт от ее пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Тигровой. Объехать данные участки можно будет по улицам Семеновской, Океанскому проспекту, 1-й Морской, Алеутской, Пограничной, Батарейной.

Это вызвано транспортной оптимизацией, пояснили в мэрии. Кстати, три года назад кинофестиваль АТР «Меридианы Тихого» открывали именно возле кинотеатра «Океан», однако последние два года мероприятие проводили у Мариинского театра.

Полная программа кинофестиваля – в отдельном материале «КП».

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