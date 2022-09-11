Душная погода господствует в Приморье 11 сентября

В дальневосточной столице облачно, без осадков. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Почти середина сентября, и все же погода продолжает баловать жителей Приморья теплой и немного душной погодой. Согласно прогнозу специалистов портала «Примпогода», 11 числа в крае осадков не ожидается, температура воздуха в зависимости от района колеблется от +18 до +29°C. Умеренный ветер в этот воскресный день дует с юга.

Во Владивостоке столбики термометров покажут до 22 градусов выше нуля, в Уссурийске – до 26-ти, в Находке – до 24-х.

В трех основных городах в течение дня на небе будут появляться и уходить облака, осадков здесь не будет. Ветер от слабого до умеренного, ожидается, что он наберет силу во второй половине дня.

Температура воды в Амурском заливе +19°C, в заливе Находка +17°C, в заливе Посьета +19°C.

Напомним, с 6 по 8 сентября на регион обрушился тайфун Hinnamnor («Хиннамнор» или «Хинамнор»). Циклон принес сильные дожди, в некоторых районах осадки превысили месячную норму. Как отмечают в Примгидромете, суммарное количество осадков за период штормового предупреждения (5-7 сентября) в Приморском крае составило от 50 до 335 миллиметров (до 2-2,5 месячных норм). От вихря пострадали дороги и мосты, многие переезды до сих пор остаются закрытыми; дома и придомовые территории; урожай на полях и огородах; животные (некоторые даже погибли). Губернатор может ввести ЧС федерального уровня.

ВАЖНО

В Приморском крае продолжается продвижение паводка, поэтому в регионе было объявлено штормовое предупреждение. С 12 по 13 сентября паводочная волна дойдет до нижнего течения рек, поэтому специалисты предупреждают – вода поднимется до опасных отметок. Речь о нижнем течении реки Большая Уссурка на участке Вагутон – город Дальнереченск (Дальнереченский район). Угроза затопления сельхозугодий, участков дорог местного значения, подтопления населенных пунктов, подтопления и разрушения низководных мостов, дамб.

СПРАВКА

Тайфун Hinnamnor зародился в Тихом океане 28 августа. Он стал 11 тайфуном в году и первым супертайфуном в сезоне 2022. На пике развития давление в его центре составляло 920 гПа, а порывы ветра 70-80 метров в секунду.

КСТАТИ

8 сентября в Тихом океане из тропической депрессии образовался тропический шторм, 12 в этом году, и получил имя MUIFA. Специалисты следят за траекторией вихря.

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