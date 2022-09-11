Неизвестный напал на жительницу Владивостока в подъезде и начал душить ее

Все случилось рано утром в историческом центре дальневосточной столицы. Архив «КП». Фото: Иван ПРОХОРОВ

Странная и одновременно с этим страшная ситуация произошла в субботу, 10 сентября, во Владивостоке. Как рассказала жительница города в социальных сетях, она возвращалась домой рано утром, в 4 часа. Зашла в подъезд на Светланской, 9, за ней увязался неизвестный парень в одном тапочке. Девушка начала открывать дверь в квартиру, но преследователь не отстал.

– Он вламываемся за мной и начинает душить, – пишет владивостокчанка. – Хорошо, что меня провожал знакомый, и на мои крики он поднялся и помог оттащить его. Этот человек, конечно же, сразу убежал.

Девушка описала нападавшего: на вид 25-26 лет, упитанный, светловолосый, не особо хорошо одет, в одном резиновом тапочке, предположительно в майке и шортах.

В тот же день пострадавшая обратилась в полицию, но, по ее словам, там сказали, что подавать заявление смысла нет: «…через пару дней мы его все равно спишем и искать никто не будет».

Редакция «Комсомольской правды – Владивосток» обратилась в пресс-службу правоохранительного органа за разъяснением. На момент публикации материала ответа не последовало.

Напомним, это далеко не первая история о различных нападениях, тем более в центре дальневосточной столицы. Неоднократно люди жаловались, что на них нападают неизвестные (или неизвестный) – то с прутом или отверткой, то с кулаками, то толкнут и обматерят. Страдают и дети, и женщины, и пожилые. Местные жители говорят, что в районе центра и Семеновской может действовать один человек, который, якобы, болен. Также иногда проскальзывает информация, мол, его периодически отправляют на лечение, а потом выпускают. Однако до сих пор конкретики по поводу этих ситуаций нет. В последнее время подобных сообщений в социальных сетях не было. «Комсомолка» просит читателей, которые подверглись нападению неизвестных личностей в городе, а также тех, кто что-то знает о подобном, сообщить нашим журналистам подробности. Связаться с нами можно по электронной почте vl@phkp.ru или по телефону +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

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