Неприятная история случилась в начале сентября. Архив «КП». Фото: Евгения ГУСЕВА

Ночью вломился в квартиру и <…> требовал интим-услуги, а потом начал угрожать. Такая история произошла в Уссурийске в начале сентября. Только спустя почти неделю ситуация просочилась в СМИ, и тему начали муссировать. По словам мужчины, написавшем об инциденте в Telegram-канал «Макр Чернослив», неизвестный требовал открыть дверь, предоставить «девочек», и заявлял, что «перевел деньги».

– По итогу: этот человек перевел каким-то людям деньги за интим-услуги. Те, кто пообещал девочку на час, дали ему рандомный адрес. Квартиру они не уточнили. Но у нас в подъезде в основном проживают пенсионеры, – описал ситуацию уссуриец.

Чем все закончилось, неизвестно, но можно предположить, что ворвавшийся незнакомец вскоре покинул территорию дома.

Сказать про это можно несколько фраз. Во-первых, и смех, и грех, как говорят в народе. Хотя угрозы, конечно, не вызывают даже улыбки. А во-вторых, может, это новый вид развода? Стоит ли ситуация проверки полиции? В любом случае жители города слегка напряглись после этой публикации.

Кстати говоря, истории с проститутками не редкость для Уссурийска. Например, год назад «богиня любви» обдурила местного жителя на 26 тысяч рублей. С горя мужчина обратился в полицию.

Напомним, 10 сентября неизвестный напал на девушку в подъезде жилого дома. Мужчина кинулся за жительницей Владивостока в квартиру и начал ее душить.

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