Явка на выборы в думу Владивостока составила 9,84 процента на 15:00

11 сентября – единый день голосования. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во Владивостоке полным ходом идут выборы в городскую думу. Избирательные участки открылись в 8 часов утра, они проработают ровно 12 часов, до 20:00. Сотрудники избирательной комиссии опубликовали у себя на сайте данные по количеству проголосовавших на 15:00. Процент составил 9,84 от всех жителей дальневосточной столицы. Полные данные люди ждали два часа: до 17:00 не было информации от ОИКов с 19 по 26.

Отметим, что явка на 10:00 составила 7,61%, а на 12:00 – 8,37%. Последние данные предоставят в 18:00. Уже после восьми часов вечера комиссии отправятся на подсчет голосов, информация будет опубликована позднее.

Узнать свой округ, адрес участка и список кандидатов, можно на сайте центральной избирательной комиссии РФ. Для этого нужно указать свой адрес прописки.

Напомним, 11 сентября – единый день голосования. В это воскресенье идут и выборы других уровней:

- третий день дополнительных выборов краевого парламентария по одномандатному избирательному округу №23;

- в городские думы Арсеньева, Артема, Большого Камня, Дальнегорска, Находки, Фокино, Пожарского и Хасанского мунокруга;

- дополнительные выборы в думы Анучинского МО по одномандатному округу №2, Октябрьского МО по одномандатным округам №1 и №10, Спасска-Дальнего по одномандатным округам №2 и №10;

- глав сельских поселений Дальнекутский и Мельничное Красноармейского МР;

- досрочные главы Сунятсенского сельского поселения Михайловского МР;

- досрочные выборы главы Надеждинского сельского поселения Надеждинского МР;

- главы Яковлевского сельского поселения Яковлевского МР;

- главы сельских поселений Дубовское и Прохорское Спасского МР.

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