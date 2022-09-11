5-километровая пробка сковала дорогу на острове Русский и одноименном мосту

На мосту стоит скорая и полиция. Фото: 2gis.ru

Жуткая пробка длинною в 5,8 километра сковала дорогу с Русского острова, затор тянется до середины одноименного моста. Согласно Яндекс.Картам, чтобы проехать от остановки автобусов «ДВФУ – Южные ворота» до материка, надо потратить больше 40 минут. Что конкретно стало причиной такого машиностояния, пока непонятно.

Дело в том, что на переправе ведутся дорожные работы, поэтому автомобили медленно едут на этом участке уже не первый день. Но и это еще не все.

Пользователи 2GIS опубликовали снимки, на которых отчетливо видно карету скорой помощи, рядом – мотоциклы (на главном фото). В социальных сетях пишут, что также там стоят грузовой автомобиль и полиция. Кадров с места предполагаемого происшествия еще нет.

В пресс-службе краевого минздрава комментировать ситуацию отказались, ответа от ГИБДД также не последовало.

Длина затора составляет 5,8 километра. Фото: Яндекс.Карты

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