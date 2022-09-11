Полиция заинтересовалась нападением на девушку в центре Владивостока

Сотрудники МВД проверяют записи с камер видеонаблюдения и ищут нападавшего. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полиция занялась пугающей историей о нападении на девушку прямо в подъезде жилого дома в центре Владивостока. 10 сентября жительница города заходила в квартиру, когда на нее набросился неизвестный и начал ее душить. На крики подоспел знакомый, а нападавший спешно сбежал.

В пресс-службе городского ведомства заявили, что никто по поводу инцидента не обращался. Добавим небольшую ремарку: в социальных сетях девушка написала, что она в тот же день пошла в отделение, но, по ее словам, там сказали, что подавать заявление смысла нет: «…через пару дней мы его все равно спишем и искать никто не будет». Но после шумихи в интернете и официального обращения редакции «Комсомольской правды – Владивосток», от правоохранителей последовал ответ – идет проверка.

– Полицейские изучают записи камер видеонаблюдения, устанавливают личность гражданина и обстоятельство происшествия. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение.

Издание DV.KP.RU внимательно следит за ситуацией, потому что в последнее время о нападениях на людей, особенно девушек, слышно все чаще. В предыдущем материале мы писали о странных личностях в центре города. В этот раз хотим напомнить о ситуации возле ВГУЭС (ныне ВВГУ), которая произошла в июне этого года. Виктория (имя изменено, – прим. «КП») шла через парк вуза, как некто, лежащий в траве, вцепился в ногу, а затем начал тащить свою жертву в кусты.

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