Татьяна Москалькова прибыла во Владивосток, где пообщалась с избирателями

Татьяна Москалькова общается с избирательницей. Фото: Telegram-канал @ombudsmanrf

Омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова приехала во Владивосток. И в единый день голосования, когда в Приморье проходят выборы депутатов городских округов, муниципальных районов и сельских поселений, проверила работу нескольких избирательных участков дальневосточной столицы.

Уполномоченная пообщалась с наблюдателем одного из УИКов на предмет инцидентов.

– Жалоб не было. Как мне кажется, у нас лучший избирательный пункт, где нет никогда ни жалоб, никаких оказий – все великолепно, – рассказывает женщина.

Кстати говоря, на участке стоит камера видеонаблюдения, которая, судя по всему, вполне может помочь в решении спорных вопросов.

Также госпожа Москалькова поговорила и с избирателями. Люди оказались всем довольны – ни нарушений, ни нареканий, ни каких-либо проблем с доступом в помещение

– Отмечаю высокий уровень организации избирательного процесса: на участках есть все необходимые информационные материалы, трафареты для слабовидящих, предусмотрены средства индивидуальной защиты, – заключила омбудсмен и добавила: – Также с председателем Избиркома Приморского края Татьяной Гладких обсудили вопросы дистанционного и досрочного голосования, реализацию избирательных прав уязвимых групп населения, цифровизацию избирательного процесса.