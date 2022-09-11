Глава Владивостока рассказал, как создавалась команда к выборам в городскую думу

«Ночь выборов» прошла 11 сентября. Фото: Милана СОКОЛ

В Приморской столице завершились выборы в городскую думу. Пока что известна явка по состоянию на 18:00, и она небольшая – 11,32%. Пока жители города ждут предварительных результатов, представители власти и СМИ обсудили важные вопросы на журналистско-политическом мероприятии. «Ночь выборов» посетил и глава Владивостока Константин Шестаков.

Мэр подробнее рассказал о том, как сформировалась его команда. По его словам, предложений поступало много, однако не все смогли стать частью коллектива. Самое главное при отборе, по словам главы Владивостока, это качество работы.

– Мне важно, чтобы рядом плечом к плечу шли люди, которые точно понимают, с каким проектом они пришли в думу, которые заинтересованы в развитии города, а не в решении личных вопросов и самопиаре.

Константин Шестаков и Андрей Брик. Фото: Милана СОКОЛ

Константин Шестаков уверен, у его команды получится сформировать думу, которая будет работать вместе с администрацией приморской столицы и правительством края.

– Мы пытались сформировать команду единомышленников для создания проектов, которые полюбятся людям и будут служить на благо города.

Свое согласие с Константином Шестаковым выразил председатель думы Владивостока Андрей Брик.

– Я поддерживаю главу в том, что приходить в думу ради интереса, чтобы потешить свое самолюбие – неправильно. У нас все очень серьезно.

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