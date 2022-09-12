Температура воздуха в Приморье поднимется до +28°C. Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 12 сентября, в некоторых районах Приморья ожидается небольшой дождь, умеренный ветер южных направлений. Столбики термометров в крае покажут до +18…+28°C.

Во Владивостоке переменная облачность, небольшие осадки могут пойти вечером. Ветер умеренный юго-восточный, вечером порывы усилятся. Температура воздуха в приморской столице поднимется до +20…+22°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Южный ветер слабый до умеренного. В городе потеплеет до +24…+26°C.

В Находке облачно, осадки не ожидаются. Слабые до умеренного порывы южного ветра. Воздух прогреется до +23…+25°C.

Напомним, что в Приморье объявили штормовое предупреждение. В крае продолжается продвижение паводка, поэтому с 12 по 13 сентября вода в нижнем течении реки Большая Уссурка на участке Вагутон в Дальнереченске поднимется до опасных отметок.

Приморские синоптики следят за траекторией тайфуна MUIFA, который может обрушиться на северные или западные районы Приморья.

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