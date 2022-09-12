Врачи рекомендуют обратиться в больницу при обнаружении симптомов ОРВИ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Региональный оперштаб Приморья обновил данные по уровню заболеваемости коронавирусом. Согласно новой статистике, за минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 428 жителей края. За все время существования пандемии вирусом заразились 197 380 человек.

За 24 часа 526 приморцев смогли побороть недуг. Всего количество выздоровевших составило 191 222 человека. За прошедший день никто не скончался от коронавируса. В общей сложности COVID-19 унес 1 966 жизней.

В Приморье продолжается активная прививочная кампания. Приморцы вакцинировались от коронавируса 1 171 353 раза.

Напомним, что приморские врачи не рекомендуют заниматься самолечением, если вы обнаружили у себя симптомы ОРВИ, при их появлении следует сразу обратиться в больницу или амбулаторные инфекционные центры.

Чтобы понизить риск возникновения постковидных осложнений, врачи советуют приморцам вакцинироваться в поликлиниках или мобильных пунктах.

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