«Меридианы Тихого» приглашают на вечерние кинопоказы в сквере Бриннера

В этом году кинопросмотры в рамках «Меридианов Тихого» под открытым небом пройдут в сквере Бриннера. Фото: FESCO

«Меридианы Тихого» уже 19 лет объединяют любителей кино по всему миру. В этом году в программе фестиваля более сотни работ российских и зарубежных режиссеров, известные кинематографисты делятся секретами своей профессии и проведут мастер-классы.

Площадку для фестиваля обустроили партнеры мероприятия – ТГ FESCO и ВМТП. Фото: FESCO

В этом году кинопросмотры под открытым небом пройдут в сквере Бриннера, площадку для фестиваля обустроили партнеры «Меридианов Тихого» – Транспортная группа FESCO и Владивостокский морской торговый порт. Пространство с экраном, креслами, пледами и горячим чаем ждет зрителей под кронами деревьев возле дома Бриннера (Алеутская, 15), в котором располагается Дальневосточное морское пароходство.

Пространство с экраном, креслами, пледами и горячим чаем ждет зрителей под кронами деревьев возле дома Бриннера. Фото: FESCO

По программе фестиваля на этой площадке покажут фильмы «Дерсу Узала», «В дебрях уссурийского края», «Лесные люди» и «Легенда Дальнего Востока», которые рассказывают об истории Приморья. Кинопоказы проходят с 10 по 14 сентября, начало в 20:00. Мероприятие бесплатное для всех желающих.

Кинопоказы проходят с 10 по 14 сентября, начало в 20:00. Мероприятие бесплатное для всех желающих. Фото: FESCO

Этой осенью Владивостокский морской торговый порт подготовил несколько подарков городу в честь своего 125-летия, и партнерство с фестивалем «Меридианы Тихого» – один из них. На прошлой неделе ВМТП совместно с FESCO запустил фотовыставку дикой природы «Золотая черепаха» и презентовал горожанам новый арт-объект на набережной Спортивной гавани – скульптуру амурского тигра, созданную из металлолома со дня Амурского залива. Совместный проект с администрацией города станет не только новой достопримечательностью, но и послужит напоминанием о необходимости сохранения чистоты моря.

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