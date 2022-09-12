Автоледи из Владивостока получила записку с угрозами

Девушку записка не напугала. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жительница Владивостока недавно переехала жить в дом на Шепеткова. Переезд, это всегда волнительно. Ведь предстоит узнать своих соседей, получше присмотреться к району и так далее. Местные жители не стали ждать, чтобы показать себя. По словам девушки, она припарковала свой автомобиль во дворе, где, как она уверяет, были свободные места, а после увидела на лобовом стекле записку с угрозами.

– В этом дворе все ставят машины, но почему-то только мне оставили такую записку с «вежливой» просьбой не парковать здесь авто. Вот так поприветствовали. Район хороший и люди добрые, – поделилась автоледи тем, что произошло, в социальных сетях.

Жительница Владивостока также отметила, что это не совсем нормально писать угрозы, ведь можно было бы решить все мирным путем. Но «короли» двора решают проблемы по-своему. Так, например, на Ватутина мужчина мстит всем, кто припаркуется на его, как он считает, личное место. «Собственник» пробивает колеса «отчаянным» автолюбителям.

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