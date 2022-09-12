Участок закрыт, стоит полиция: что происходит на главной дороге в Находке

В Находке закрыли мост через реку Каменка. Фото: пресс-служба администрации Находкинского городского округа.

На проезжей части в Находке заблокировали дорогу автобусной остановкой. Как удалось выяснить корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток», связано это с ремонтом моста через реку Каменка.

Информация о перекрытии дороги на перекрестке появилась в социальных сетях. Как рассказали жители города, участок закрыли автобусной остановкой, на краю моста стоит полиция.

Некоторым жителям это не понравилось, по словам людей, перекрытие создает неудобства.

– Сама сейчас была в этой ситуации. Если пересаживаешься с одного автобуса на другой с билетом, водители возмущаются, – пишут приморцы в социальных сетях.

Как рассказали корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе администрации Находкинского городского округа, о перекрытии моста местные власти предупреждали уже давно, ремонтные работы продолжатся до 20 декабря.

На сайте администрации добавили, что теперь на автобусных маршрутах 2, 5, 5б и 9 действует «пересадочный тариф». Остановка «Автовокзал» осталась на прежнем месте, а вот с другой стороны транспорт будет разворачиваться в районе ТЦ «Апельсин», где установили остановочный павильон.

Если пассажирам необходимо продолжить дорогу после «разрыва», то им придется пешком пересечь пешеходный мост через Каменку и сесть в нужный автобус.

В городе действует «пересадочный тариф». Фото: пресс-служба администрации Находкинского городского округа.

– Согласно «пересадочному тарифу» сделать это можно, не внося повторно плату за проезд, если вы продолжите движение на маршруте с тем же номером и пешеходную часть преодолеете не более чем за 30 минут, – отметили в пресс-службе мэрии.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.