Тигриное карнавальное шествие состоится во Владивостоке

Праздник в честь амурских тигров состоится 25 сентября. Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Один из любимых праздников жителей Владивостока – «День тигра», пройдет в городе 25 сентября. По доброй традиции участников мероприятия, посвященного сохранению редких кошек планеты, ждет костюмированное шествие и другие активности.

Как рассказали специалисты администрации Владивостока, регистрация на карнавальное шествие уже началась. Подать заявку могут абсолютно все желающие, перейдя по ссылке. Приветствуются большие группы от организаций, общественных объединений или даже детских садов. Участие бесплатное, более того, за самые яркие костюмы будут призы. Наряды участников оценит жюри.

– Просим участников пройти предварительную регистрацию. Это поможет не только организовать расстановку групп, но и по итогам карнавального шествия определить победителей и вручить им подарки, – прокомментировали в управлении по делам молодежи администрации Владивостока.

Карнавальное шествие начнется от Покровского парка, пройдет по Океанскому проспекту в направлении главной площади Владивостока. О времени начала главного тигриного мероприятия мэрия сообщит дополнительно. Узнать более подробную информацию можно по телефону 222-08-38.

После костюмированного шествия гостей праздника ждет развлекательная программа на площади. Тематические площадки и активности будут работать с 12:00 до 16:00. А в 18:00 начнется вечерняя концертная программа.

Как ранее сообщал сайт dv.kp.ru, администрации города пришлось отстаивать название популярного праздника. «День тигра» впервые отпраздновали в столице Приморья еще в 2000 году. Идея праздника принадлежит приморскому охотоведу, писателю Владимиру Тройнину. Сделать мероприятие городским праздником предложила мэрия и правительство Приморья, а также общественные природоохранные организации. В прошлом году экологическая организация «Фонд Феникс» запатентовала права на название. Но к счастью, история закончилась позитивного для города и местных жителей.

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