Энергетики ДРСК восстановили электроснабжение еще в нескольких населённых пунктах Приморья

Фото: АО «ДРСК»

Энергетики Приморских электрических сетей (филиала АО «ДРСК») продолжают в круглосуточном режиме восстанавливать электроснабжение в населенных пунктах Приморского края, которое было нарушено в результате воздействия тайфуна «Хиннамнор». В минувшие выходные восстановлено электроснабжение еще нескольких населенных пунктов края.

В настоящее время отключенными остаются только те населенные пункты Лазовского, Партизанского и Ольгинского районов, к которым нет возможности добраться из-за размытых дорог и поврежденных мостов.

В воскресенье днем, 11 сентября, включена в работу линия электропередачи 35 кВ Тайфун-Беневское-Лазо-Сокольчи-Милоградово в Лазовском районе. Электроснабжение было восстановлено в селах Милоградово, Беневское, Черноручье, поселке Лазо и селе Сокольчи переведены с дизель-генераторных установок (ДГУ) на нормальную схему электроснабжения.

В Партизанком районе восстановлено электроснабжение в селах Екатериновка, Николаевка, части села Новицкое, в селах Владимиро-Александровское, Золотая долина. В Ольгинском округе в селе Молдовановка. В Чугуевском районе в селе Лесогорье. Также к ДГУ остаются подключенными 5 населенных пунктов (поселки Углекаменск, Шумное, Лидовка, Слинкино и Ленино).

Энергетики предупреждают, что в уже подключенных населенных пунктах электроэнергия может отсутствовать в отдельных домах в связи с сильными подтоплениями. Специалисты просят самостоятельно не подключаться к системе электроснабжения. Для этого необходимо обратиться в администрацию поселения, которая направит в сетевую компанию единую заявку от населенного пункта.

Энергетики продолжают осмотры энергообъектов, ведут ремонтные работы на поврежденных участках ЛЭП. После завершения аварийно-восстановительных работ специалистам предстоит оценить размер ущерба, причиненного стихией. Больше всего отключений и повреждений линий электропередачи произошло в Лазовском, Ольгинском и Партизанском муниципальных районах. Из-за сильного паводка на отдельных участках были смыты или повреждены опоры, разрушены изоляторы, повалены деревья и ветки на провода ЛЭП.

Напомним, в результате прошедшего тайфуна «Хиннамнор» сильнее всего пострадали юго-восток и восток Приморского края. Там выпало от 108% до 173% месячной нормы осадков. В результате обильных дождей были разрушены мосты и дороги, в десятках населенных пунктах было нарушено электроснабжение. В настоящее время режим чрезвычайной ситуации регионального характера и регионального уровня действует в границах 16 муниципалитетов. В филиале «Приморские электрические сети» продолжает действовать режим повышенной готовности, введенный 4 сентября. Энергетикам Приморья оказывают помощь коллеги из других филиалов компании – Амурской области, Хабаровского края и ЕАО.

Филиал «Приморские электрические сети» просит жителей быть предельно осторожными и соблюдать правила электробезопасности!

Не приближайтесь и не прикасайтесь к оборванному или провисшему проводу, упавшей опоре ЛЭП.

Немедленно сообщите об обрыве провода в эксплуатирующую организацию, Единую диспетчерскую службу или по телефонам экстренных служб «112» или «010».

О нарушении электроснабжения можно сообщать в единый Контакт-центр ДРСК - 8-800-1000-397.

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