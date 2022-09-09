Победительница проекта «Большой балет» Рената Шакирова вновь выступит на Приморской сцене

«Дон Кихот». Фото: Наташа РАЗИНА / Мариинский театр

В сентябре, любимица приморской публики, первая солистка балетной труппы Мариинского театра Рената Шакирова вновь выступит в главных партиях в балетных спектаклях на Приморской сцене: зажигательном «Дон Кихоте» Людвига Минкуса и мистической «Жизели» Адольфа Адана.

Танец Ренаты Шакировой – это всегда про энергию, темп, динамику и темперамент, поэтому ее образы впечатляют и восхищают техничностью и задором. В репертуаре блистательной балерины и классика, и модерн. В 2016 году солистка стала победительницей (в паре с Ким Кимином) проекта «Большой балет» телеканала «Россия. Культура».

9 сентября Рената Шакирова исполнит партию красавицы Китри, возлюбленной цирюльника Базиля. Спектакль является ярким образцом балетной Испании с зажигательными ансамблевыми танцами. А 11 сентября солистка предстанет в образе трепетной Жизели в одноименном балете.

«Жизель». Фото: Приморская сцена Мариинского театра

Выступления Ренаты Шакировой на Приморской сцене Мариинского театра хорошо известны зрителям по ее участию в таких спектаклях как «Тысяча и одна ночь» Фикрета Амирова, «Корсар» Адольфа Адана, «Баядерка» Людвига Минкуса, «Спящая красавица» Петра Чайковского, «Медный всадник» Рейнгольда Глиэра и других.

За пульт оркестра на спектаклях с участием Ренаты Шакировой встанет дирижер Приморской сцены Мариинского театра Антон Торбеев.

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