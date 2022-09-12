В честь своего 125-летия ВМТП подготовил подарки для Владивостока

Директор по коммуникациям ВМТП Никита Томилин. Фото: FESCO

Владивостокский морской торговый порт стоял у истоков становления нашего города, он всего на 37 лет младше столицы Приморья. В этом году ВМТП отмечает 125 лет и подготовил для жителей и гостей Владивостока подарки – благодаря поддержке порта жителей и гостей города ждет насыщенная культурная программа. Фотовыставка, кинофестиваль, новые достопримечательности и другие открытия этой осенью – обо всем этом рассказал в интервью Никита Томилин, директор по коммуникациям ВМТП.

– Никита Анатольевич, недавно во Владивостоке впервые представил свою коллекцию фотографий международный фестиваль дикой природы «Золотая Черепаха». ВМТП является партнером этого мероприятия – это один из подарков городу?

– Да, в этом году Владивостокский морской торговый порт и Транспортная группа FESCO, в которую он входит, радует жителей и гостей города выставкой работ мировых фотографов дикой природы. Причем «Золотая Черепаха» не только выставляет работы, но и организует мастер-классы, экскурсии, занятия для детей. Все это бесплатно, посетить фестиваль можно бесплатно, он продлится до 25 сентября.

Выставка мировых фотографов дикой природы «Золотая Черепаха». Фото: FESCO

Проект направлен на то, чтобы напомнить зрителю, насколько красива наша планета, что необходимо защищать природу. Порт и группа FESCO постоянно заботятся об экологии, мы организуем разные акции. К примеру, совместно с главой Владивостока Константином Шестаковым у нас есть добрая ежегодная традиция, мы высаживаем деревья. В сентябре продолжим.

– На днях на Набережной Спортивной гавани состоялось открытие нового арт-объекта – там «поселился» необычный тигр. Расскажите об этом проекте ВМТП?

– Транспортная группа FESCO – это не только крупнейший в России порт, но и Дальневосточное морское пароходство, которому в этом году уже 143 года. Пароходство фактически ровесник города. Это наши суда, которые доставляют грузы по морю. Они обращают внимание на то, что не всегда с морем поступают экологично. Мы в ВМТП регулярно проводим субботники, чистим акваторию. Поэтому идея сделать арт-объект, который напоминал бы людям о важности сохранения чистоты моря, лежала на поверхности.

Жители города на официальном открытии тигриной скульптуры. Фото: FESCO

Так, в мае совместно с городской администрацией мы запустили экологическую акцию «Человек. Море. Тигр. Искусство» – подняли со дна акватории Амурского залива 5 тонн металла, пригласили именитого художника из Архангельска и создали скульптуру амурского тигра. На прошлой неделе представили работу жителям и гостям города.

– Почему выбрали именно набережную Спортивной гавани?

– Мы сделали голосование в нашем Telegram-аккаунте. Я был удивлен. Количество проголосовавших сильно превысило нашу аудиторию. Проголосовали 3,5 тысячи человек. 40% были за набережную Спортивной гавани. Жители Владивостока лучше знают, как обустроить свой город.

– Чем еще FESCO и ВМТП порадуют нас этой осенью?

– Мы подключились к очень интересному проекту, который тоже является знаковым для Дальнего Востока. Это кинофестиваль «Меридианы Тихого». FESCO и ВМТП стали партнерами – мы делаем площадку для просмотра фильмов под открытым небом в сквере Бриннера. Ставим удобные стулья, лежаки, даем пледы, угощаем горячим чаем. Настоящий фестиваль уюта с 10 по 14 сентября каждый вечер.

– Никита Анатольевич, поздравляем Владивостокский морской торговый порт с юбилеем! Желаем предприятию дальнейшего развития и успехов!

– Спасибо! У нас много планов, будем и дальше стараться на благо города.

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