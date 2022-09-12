Изменчивая погода ожидается в Приморье на текущей неделе

Подробнее о погоде рассказали синоптики портала «Примгидромет». Фото: Евгения ГУСЕВА

Новая рабочая неделя в Приморья началась с солнечной и ветреной погоды. Но не стоит расслабляться. По информации синоптиков портала «Примгидромет», ближе к вечеру на западе края может пойти небольшой дождь.

В ночь на вторник, 13 сентября, ожидаются интенсивные осадки в северных районах. Столбики термометров покажут до +10…+17°C. Днем дожди прекратятся, на севере воздух прогреется до +18°C, а на юге до +27°C.

В ночь на среду, 14 сентября, погода обещает быть прохладной, но без осадков. В континентальных районах Приморья похолодает до +1…+9°C, на побережье – до +11…+16°C. Днем большую территорию края накроют фронтальные облака. Максимальная температура воздуха достигнет +19…25°C, на восточном побережье +16…+18°C.

Во второй половине недели погода резко изменится, край накроет облачность, во многих районах иногда будут идти дожди. Ожидаются теплые ночи, а вот днем похолодает на 1-4 градуса.

Во Владивостоке в ночь на вторник осадки не ожидаются, максимальная температура воздуха достигнет +20…+23°C, а минимальная +15…+18°C. Днем в приморской столице ожидается самая лучшая погода: малооблачно, а столбики термометров поднимутся до +23…+26°C.

С середины недели во Владивостоке ожидается преимущественно облачная погода. В среду, 14 числа обойдется без дождей, однако в городе похолодает: ночью до +13…+15°C, а днем до +19…+22°C.

В последующие дни в город может ворваться небольшой дождь, который усилится 16 сентября. Максимальная температура воздуха достигнет +17…+20°C, а минимальная +14…+16°C.

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