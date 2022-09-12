Встретились три одиночества: комичную аварию обсуждают владивостокцы

Фото: Telegram-канал vtoryak.vdk

Пробка из-за аварии омрачила утро автолюбителям Владивостока. В районе Второй Речки притерлись сразу три маршрутных автобуса, а четвертый остался позади, так как полосу машины заблокировали.

– Движения ноль, – комментировали ситуацию пользователи онлайн-карт. Дорога под авторазвязкой в районе окрасилась в бордовый цвет. ,

Официальных комментариев ГИБДД о том, что произошло, еще нет. Очевидцы высказывают разные версии. Вероятно, кто-то из водителей просто вовремя не освободил линию. Жители шутят о встретившихся трех одиночествах. Некоторые подмечают, что за 13 лет жизни во Владивостоке видят такое впервые.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о трагической аварии в Партизанске. Скончались женщина и ее 5-летний сын: горюющая семья объявила сбор средств на похороны. Подробности в отдельном материале.

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