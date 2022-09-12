Во Владивостоке торжественно откроют монумент Владимира Арсеньева в День Тигра

Памятник возвели в конце августа, открытие запланировано на конец сентября. Фото: Руслан НОВИКОВ

Девятиметровую бронзовую скульптуру Владимиру Арсеньеву торжественно откроют 24 сентября в рамках городского праздника День Тигра. Монумент появился на кольце Фуникулера во Владивостоке еще в августе, но тогда ремонтные работы не были завершены.

Владимир Клавдиевич Арсеньев был человеком поистине выдающимся: этнограф, географ, археолог, первый дальневосточный экоактивист – его научные интересы были огромны. Он один из первооткрывателей Дальнего Востока.

Памятник и барельефы спонсировал «Центр Амурский Тигр». Но появились не только они: в обновленном пространстве облагородили газоны, залили новые бетонные дорожки, а подземные переходы украсили яркие и приковывающие взгляд граффити. Подумали также и о том, где отдыхать людям - здесь установили лавочки и фонари. На всю эту красоту выделили 50 миллионов рублей. В общем, праздник и открытие монумента обещают быть захватывающим. Тем более, что его посетит генеральный директор «Центра Амурского Тигра» Сергей Арамилев.

Ранее «Комсомольская правда - Владивосток» писала, что за товарное наименование «День Тигра» развернулась целая борьба. На него давно имел виды Фонд «Феникс», но праздник и его звучное имя все же остался в руках жителей и властей. В этом году на День Тигра снова пройдет праздничное шествие колонн, которое в 2021 году отменили из-за ковидных ограничений. А 4 сентября во Владивостоке с размахом прошел фестиваль «Я, мы, тигр», приуроченный ко II Международному форуму по сохранению тигра. На празднике свои хиты исполнила популярная певица Клава Кока. Правда, после выступления певицу проверит прокуратура.

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