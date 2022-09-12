В Приморье стая дельфинов сопроводила катер с отдыхающими

Некоторые удивились, что этих морских существ заметили в крае. Фото: принтскрин видео.

Все чаще жители Приморья стали встречать в акваториях стаи дельфинов. Владивостокцы поделились красивыми кадрами этих морских существ.

Как рассказали в приморских сетях, дельфинов заметили рядом с островом Аскольд. Встреча с этими удивительными подводными созданиями произошла во время небольшого путешествия по воде на катере. Сложно посчитать, сколько именно млекопитающих сопроводили приморцев, слишком быстро они погружаются под воду, но явно их было больше пяти.

Многим пользователем социальных сетей понравился видеоролик, о чем они написали в комментариях. А некоторые и вовсе не знали, что дельфины водятся в приморских морях.

Напомним, что в конце августа стая дельфинов окружила судно у восточного побережья Приморья. Предположительно, это были афалины. Еще одну группу мормлеков удалось снять на камеру в районе острова Лисий, в заливе Находка.

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