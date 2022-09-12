Приморцев приглашают на праздник любования луной вместе с Сейлор Мун

Мероприятие состоится 24 сентября. Фото: Санда САМСОНОВА

24 сентября в Находке в японском саду Эниси пройдет праздник любования луной. Приготовьтесь погрузиться в атмосферу страны восходящего солнца. Гостей и жителей города поприветствует смелая команда знаменитых девушек-воинов в матросках (Сейлор Мун), каждый участник мероприятия найдет для себя занятие по душе.

Любите танцевать? Отлично, в программе праздника как раз в писке есть традиционные танцы с длинным веером и кавер-дэнс (повтор хореографии из клипоп). Если устанете веселиться с любимыми персонажами аниме, вас ждут горячие напитки и вкусная азиатская еда. Кстати, со всеми вкусностями можно будет отправиться на просмотр аниме на большом экране или послушать песни под гитару или флейту. А вечером небо раскрасят японские фейерверки – ханаби.

В этом году мероприятие пройдет даже ярче, чем в прошлом, организаторы позаботились о красивом освещении и большой сцене.

Гости мероприятия приходят в тематических костюмах. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Стоит отметить, что в японском саду Эниси это не первое мероприятие такого рода. Например, каждое лето там проходит фестиваль Танабата. В этот день по аллеям ходят прекрасные «гейши», меряются силой сумоисты, а герои аниме радуют всех присутствующих.

Начало мероприятия в 19:00, все справки по телефону +7 914 327 57 97

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