Примавтодор опубликовал обновленный список дорог, по которым еще нельзя проехать из-за последствий тайфуна

Фото: пресс-служба МЧС России

После тайфуна Hinnamnor в 7 муниципалитетах Приморского края введен режим ЧС, пострадали многие дороги. Их восстановлением активно занимаются дорожные службы.

Сложно сказать, сколько времени потребуется для ремонта участков. Главные инженеры АО «Примавтодор» не дают точных прогнозов, но работы ведутся круглосуточно.

В Яковлевском районе нет подъезда к селу Орлиное и затоплен участок Загорное-Краснояровка, из-за чего оказалось отрезано село Краснояровка.

В Чугуевском округе на нескольких участках оказались размыты сопряжения мостов: Новомихайловка-Чугуевка-Лазо и Новочугуевка-Михайловка-Лазо. Нельзя проехать на участке Осиновка-Рудная Пристань-Пшеницино. Села Бреевка, Архиповка, Ясное, Медвежий Кут и Тополево отрезаны. Суммарно там проживает почти 100 человек.

В Партизанском районе нет проезда на участке от 34 до 328 километра дороги Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово. Объезд возможен только через Партизанск.

В Лазовском округе одна из самых сложных ситуаций. Отрезаны села Валентин и Глазковка. На отрезках 32-33, 38-43 и 58-59 километрах дороги Лазо-Заповедный проезда нет, как и на участке Сокольчи-Валентин и Звездочка-Чистоводное.

В Дальнереченском районе размыты дороги Ракитное-Марьевка и Марьевка-Поляны. Частично разрушен объезд на участке от 94 до 500 километра Уборка-Самарка-Ариадное. Дорога Марьевка-Мартыновы поляны открыта только для большегрузов из-за сильного размыва земли.

В Красноармейском районе движение затруднено только на дороге Лукьяновка-Новополтавка, на участках от 1 до 2 и от 9 до 10 километров.

В Кировском и Лесозаводских районах нет подъезда к селу Подгорное и на участке от 4 до 14 километров дороги Кировский-Николо-Михайловка-Яковлевка. Там вода только начала медленно спадать.

В Тернейском районе размыта дорога Малая Кема-Аэропорт.

В Ольгинском районе разрушены подходы к мосту и подъезд к больнице Евгеньевская. Восстанавливают дорогу Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово и проезд к Фурманово.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что во время буйства тайфуна погибли три человека. По неподтвержденным данным, стихия могла унести в сумме пять жизней.

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