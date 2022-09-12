Во Владивостоке рядом с детской площадкой убили 6 щенков и их маму

Кадры ужасают. Фото: Telegram-канал Vtoryak.vdk

Жители Владивостока обнаружили мертвых щенков, рядом с ними лежала мать. Животные были рядом с детской площадкой на Кирова, 33. Фото опубликовали местные в социальных сетях.

Свидетели ужасной находки предположили, что щенков либо отравили, либо свернули им шеи. Видимо, произошло это уже давно, потому что запах идет прямо на детскую площадку, где играется ребятня. Родители переживают, что они могут обнаружить бедных животных, поэтому выложили фотографию в telegram-канал и просят администрацию или другие ведомства решить этот вопрос. Вероятно, псы стали жертвой догхантеров.

В комментариях неравнодушные люди удивляются такой жестокости и зверствами над животными. Напомним, что проблема с бездомными животными в Приморье существует уже не первый год. Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» рассказывала про напавшую в Нейбуте на детей свору агрессивных собак. Девочек еле удалось отбить.

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