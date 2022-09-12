14 междугородних автобусных маршрутов возобновили работу после тайфуна в Приморье

Иллюстрация из архива. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Автобусные маршруты, которые ранее отменили из-за прошедшего по краю тайфуна Hinnamnor, возобновили свою работу. Еще четыре маршрута откроются позже, когда восстановят размытые дороги и затопленные мосты. Об этом сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Маршруты открыты в следующих направлениях:

«Владивосток – Кавалерово – Ольга – Кавалерово – Владивосток»; «Дальнегорск – Владивосток – Дальнегорск»; «Дальнегорск – Спасск-Дальний – Дальнегорск»; «Уссурийск – Дальнегорск – Уссурийск»; «Владивосток – Терней – Владивосток»; «Чугуевка – Владивосток – Чугуевка»; «Находка – Партизанск – Находка».

Маршруты «Дальнегорск – Находка – Дальнегорск», «Находка – Преображение – Находка», «Находка – Сергеевка – Находка», «Владивосток – Валентин – Владивосток» на данный момент не действуют. Их запустят после ремонта дорог.

Тайфун Hinnamnor подошел к берегам Приморского края 6 сентября, подтопив за несколько дней 16 населенных пунктов и около тысячи домов. Сегодня дорожное сообщение нарушено с 29 населенными пунктами, последствия тайфуна продолжают устранять. Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала про восстановление дорог в Приморье после сильных паводков. Более 400 жителей Приморского края пострадали из-за природной катастрофы.

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