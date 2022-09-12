Прокуратура Владивостока добивается ремонта моста через суд

Мост на улице Сахалинская. Фото: Прокуратура Приморского края

Во Владивостоке прокуратура Первомайского района добивается ремонта моста. После проверки сотрудники ведомства отправили иск в суд.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, речь идет о мосте на улице Сахалинская. Результаты проверки показали, что сооружение находится в аварийном состоянии, есть просадки и различные дефекты конструкций. На фотографиях отчетливо видно поломанные и изогнутые перила, а в некоторых местах есть огромные ямы.

У моста есть различные дефекты. Фото: Прокуратура Приморского края

Прокуратура направила в Первомайский районный суд иск о том, чтобы администрация приморской столицы привела мост в порядок. Ведомство контролирует результаты заявления.

Сотрудники ведомства проконтролируют результаты искового заявления. Фото: Прокуратура Приморского края

Напомним, что во время Восточного экономического форума мэр Владивостока Константин Шестаков представил мастер-план по развитию приморской столицы. Город хотят избавить от пробок, превратив неиспользуемые железнодорожные ветки в легкое метро.

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