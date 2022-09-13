Теплая и солнечная погода ожидается в Приморье 13 сентября

Осадки в крае не ожидаются. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Во вторник, 13 сентября, осадки в Приморье не ожидаются. Ветер умеренный, в некоторых районах сильный, северо-западных направлений. В крае потеплеет до +16…+27°C.

Во Владивостоке столбики термометров поднимутся до +23…+25°C. В приморской столице переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный умеренный, вечером порывы усилятся.

В Уссурийске переменная облачность, дожди не ожидаются, ветер умеренный юго-западный, температура воздуха достигнет +24…+26°C.

В находке переменная облачность, без осадков, слабые порывы ветра. Воздух прогреется до +24…+26°C.

Напомним, что приморские синоптики следят за траекторией движения тайфуна MUIFA, который уже обрушил дожди на японские острова Яэма и Мияко. Постепенно он смещается на север, в Восточно-Китайском море он потеряет свою силу. К 16 сентября MUIFA подойдет к острову Шаньдунь. У метеорологов есть несколько вариантов развития событий, о которых вы можете узнать в нашем материале.

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