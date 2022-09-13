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Владивосток13 сентября 2022 0:13

Уровень заболеваемости COVID-19 в Приморье пошел на спад

За сутки коронавирус обнаружили у 376 жителей края
Павел САХАРОВСКИЙ
Иммунизацию завершили 829 человек.

Иммунизацию завершили 829 человек.

Фото: Павел КЛОКОВ

По обновленным данным приморского оперштаба, за минувшие сутки количество заболевших коронавирусом понизилось до 376 человек. За 24 часа выздоровели 591 житель края.

Как рассказали в пресс-службе правительства Приморья, иммунизацию завершили 829 человек. От двух до трех тысяч жителей в день получают прививки от COVID-19.

Специалисты Роспротребнадзора поделились, что в крае план по законченной вакцинации выполнен на 67%, и прививка по-прежнему остается одной из наиболее надежных мер профилактики коронавируса.

– Достигнутые показатели охвата вакцинацией против новой коронавирусной инфекции в регионе не позволяют сформировать коллективный иммунитет. Дополнительным аргументом в пользу вакцинации является низкий процент заболевших после полного курса вакцинации – всего 1,9% при норме в 2,5%».

Эксперты также следят и за уровнем заболеваемости ОРВИ. По данным на сегодняшний день, он превышает эпидемический порог на 127%.

В период сезонных заболеваний врачи рекомендуют вакцинироваться не только от COVID-19, но и от гриппа, а людям старшего возраста также советуют защитить себя от пневмококка.

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