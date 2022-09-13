Единый день голосования состоялся 11 сентября, но больше всего проголосовали на досрочном этапе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владивостоке и муниципалитетах Приморья в единый день голосования 11 сентября выбирали депутатов в думы. Подтвердилось, что состав нынешней гордумы дальневосточной столицы существенно обновится. По предварительным итогам, только 12 депутатов останутся на своих округах из 35.

Отметим, что ЛПДР представлены в составе двумя кандидатами Инной Кошелевой и Василием Васильевым. Аналогичная ситуация у КПРФ (с 9 депутатов число сократится до 2 мандатов, занятых Александром Брянским и Сергеем Беловым). Конкуренцию составил традиционно протестный Эгершельд (Там и одержал победу Брянский). Врач Елена Новицкая от ЕР и «Блока Шестакова» одержала победу на 21 округе, уступил ей коммунист Александр Шукевич. Партия «Справедливая Россия За правду» в думе представлена не будет, как и «Российская партия пенсионеров». Иными словами, большинство получило «Единая Россия».

В целом в думе 23 новых лица (самовыдвиженцы, либо представители ЕР). Преимущественно, это кандидаты блока «КоманДА», например, урбанист Антон Савенко, журналист Андрей Островский, директор краевого театра имени Горького Ефим Звеняцкий, бизнесмен Алексей Ткачев, кикбоксер Семен Полещук, а также менее известные фигуры: Александр Аксенов, Олег Вельгодский, Вероника Сипачева, Александр Бондяев, Виктор Тарабарин, Алеся Корсак и другие.

Более 70% проголосовавших оказались досрочниками, следует из данных краевого избиркома. Зафиксирован очень низкий интерес к выборам в целом. При этом стоит помнить, что выборы проходили по мажоритарной системе (одномандатным округам). Партийных списков в этом году нет.

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