Больше двух тонн морепродуктов из Кореи не пустили для ввоза в Приморье

Партия продуктов нарушила ветеринарные требования. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области обнаружили нарушение во время ввоза на территорию края партии корейских морепродуктов.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в Приморье из Республики Корея хотели доставить 2,7 тонны различных морепродуктов: замороженный рыбный пирог, устрицы, икру минтая, осьминога, кальмар, соленые молоки. Сотрудники «Владивостокского морского торгового порта» выяснили, что у большей части продукции нет разрешения на ввоз.

Специалисты Россельхознадзора решили приостановить доставку морепродуктов, после того, как нарушения устранят, груз сможет попасть на территорию Приморья.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в морской порт приморской столицы пришло около 24 тонн сушенного минтая, кальмара, тунца и таранки для продажи. Проверка Россельхознадзора показала, что у некоторых закусок не было разрешения на ввоз.

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