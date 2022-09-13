Новую набережную во Владивостоке спроектируют с помощью Big Data МТС

Патрокл. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

МТС с помощью Big Data проанализировала туристический потенциал будущей набережной в бухтах Патрокл и Соболь. Аналитики оценили сезонные колебания и общий объем турпотока в популярном месте отдыха и выяснили, что в течение года сюда приезжает треть населения Владивостока.

МТС предоставила разработчикам проекта набережной, которую планирует построить группа компаний DNS, обезличенные геоаналитические данные, показывающие потенциал территории для создания благоустроенного общественного пространства. Так, с помощью Big Data удалось выяснить общее количество посетителей бухт Патрокл и Соболь за два года, оценить сезонные колебания турпотока, а также разграничить потоки отдыхающих и жителей близлежащего микрорайона. Геоданные показали неожиданно высокую популярность прибрежной зоны отдыха – общий турпоток составил 260 тысяч человек в год, что составляет более трети населения Владивостока. Кроме того, посещение бухт не носит ярко выраженной сезонности – большой поток отдыхающих здесь фиксируется не только в теплое время года, но и зимой.

– Технологии играют ключевую роль для современных городских пространств. «Умное» видеонаблюдение, геоаналитика, интернет вещей и экологический мониторинг позволяют делать общественные пространства более безопасными и уютными. Во Владивостоке есть позитивные примеры грамотного использования современных решений в благоустройстве. Так, уже более двух лет интеллектуальная система видеонаблюдения МТС помогает обеспечивать порядок в 14 скверах Владивостока. Big Data МТС также регулярно используется для оценки туристического потенциала и развития рекреаций в Приморском крае, – рассказала директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

– Благоустройство территорий на основе Big Data – один из ключевых глобальных трендов в области урбанистики. Чтобы грамотно построить новую набережную, нужно учесть много факторов - в том числе, сезонность, социально-демографический состав отдыхающих и общий объем турпотока. Перед началом разработки проекта набережной перед нами стояли два основных вопроса: насколько это востребованное у горожан место отдыха, и как время года отражается на его загруженности. Изначально мы предполагали, что это исключительно летняя локация, а по поводу широкой популярности пляжа вообще был скепсис. Однако благодаря Big Data МТС нам удалось опровергнуть эти гипотезы. В итоге полученные данные нам помогут создать архитектурный проект «умного» общественного пространства с учетом всех потребностей населения, – отметил разработчик проекта, руководитель архитектурного бюро «Concrete Jungle» Феликс Машков.

Ранее жители Владивостока проголосовали за строительство набережной на Патрокле. При этом, 39,2% хотят создать здесь зону для отдыха и спорта, а 60,8% – зеленое пространство. Чтобы помочь инициативной команде в формировании оптимального проекта, горожан просят заполнить форму по ссылке.

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