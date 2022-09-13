«Ваш сын попал в ДТП»: в Приморье из-за стандартной аферы пострадали десятки пенсионеров

Тематическая иллюстрация из архива КП. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье поймали двух мошенников, работавших по схеме «ваш родственник попал в ДТП». В августе они обманули 12 пенсионеров и в сумме обокрали их на 3,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ОМВД России по Находкинскому городскому округу. «Здравствуйте, ваш родственник попал в ДТП!» Услышав такую фразу, люди обычно привычным движением руки скидывают звонок. Понимают – это звонят мошенники. Но у доверчивых пенсионеров, неискушенных интернетом, обычно замирает сердце. Бабушки и дедушки с готовностью слушают дальше. Этим и воспользовались двое парней – преступников-гастролеров. Один из них представлялся следователем и сообщал, что необходимо подготовить денежные средства, чтобы погасить причиненный ущерб, и постельное белье для пострадавшего родственника, а второй приходил в виде курьера, забирал деньги и белье.

– По всем фактам следователем отдела полиции возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленников заключили под стражу. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причастность граждан к другим противоправным деяниям и сумму ущерба, причиненного потерпевшим. Расследование продолжается, – рассказали в ведомстве.

Напомним, что телефонные мошенники в Приморье – проблема, которая существует уже не в первый год. Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала про случай, когда обманули 88 приморцев на 12,9 миллиона рублей. Если вы стали жертвой мошенников, обратитесь в полицию.

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