В приморском городе бабушки со скандалом терроризируют детей, не давая им играть во дворе

Фото: Telegram-канал mark2_che

В Уссурийске от жильцов одного из домов по улице Беляева поступила необычная жалоба: их придомовую детскую площадку присвоили пенсионеры. Именно такое сообщение распространяется в популярном telegram-канале города.

Недавно здесь, по адресу Беляева, 34, оборудовали новую площадку – современную и очень комфортную. Вот только таковой она показалась не только ребятне, для которой ее, в общем-то, проектировали. Пространство оперативно заняли и скучающие пенсионеры и буквально отняли территорию у детей.

– Сейчас на новой площадке в очередной раз в обед услышала крики бабушек, выгнали всех детей, закрыли на замок, сами присели на качели рядом, прекрасно общаются. Ни одного ребенка на площадку не пускают, – сетует подписчица.

При этом рядом идет стройка, без присмотра взрослых детей здесь лучше не оставлять. Но единственное место, где они могли бы поиграть и побегать, уже занято ворчливыми старушками. Родители обеспокоены тем, что даже не могут присмотреть за своими детьми из окон, ведь те вынуждены гулять неизвестно где. В комментариях обеспокоенные жители призывают либо поговорить со старушками самостоятельно, либо обратиться к управляющим домом. Но, кажется, советы эти нерабочие: пенсионеров умоляли оставить площадку в покое, но те настроены агрессивно и диалог не поддерживают, а ключ от замка им как раз таки дал управдом. Очевидно, в этой истории много вопросов. При этом у автора жалобы в соцсетях спросили напрямую: зачем управдому отдавать ключ группе пенсионеров? Но та не ответила.

Кажется, остается только спилить злосчастный замок. Тем более и этот совет активно расходится в комментариях. «Комсомольская правда – Владивосток» проследит за тем, чем закончится странная история.

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