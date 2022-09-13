Дальневосточная авиабаза внезапно стала ядерной угрозой от КНДР и России для других стран

Самолет «Аэрофлота». Иллюстрация из архива. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

8 сентября в интернете начала тиражироваться новость о том, что «Аэрофлот» планирует запустить базу на Дальнем Востоке для полетов по России и за рубеж. Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Александровский. Но иностранными журналистами новость была воспринята неоднозначно, и переписанные заголовки возмутили представителей МИД России во Владивостоке.

Казалось бы – информация про создание региональный базы или же хаба на Дальнем Востоке довольно нейтральная. А учитывая то, как активно сейчас развивают самый отдаленный регион России, то и вовсе предсказуемая. Вот только западные СМИ решили иначе. Одна только мысль о том, что Владивосток находится к Корее и Китаю ближе, чем к Москве, видимо, способна вызвать у них дрожь. Именно так самая обычная новость превратилась в ядерную угрозу.

– Легкое движение руки специализированного издания и заголовок сразу же становится демократическим. «Генеральный директор «Аэрофлота» может создать базу вблизи Северной Кореи и Китая». Здесь есть и авторитаризм, и ядерная угроза, и немного надежды на будущее («может» же – не создал еще). Это уверенные пять баллов. Аплодируем стоя, – написали в представительстве МИД во Владивостоке.

При этом экспертов смутило не только то, как сильно исказили заголовок, но и то, под каким «соусом» подали новость в целом. Обычное расширение группы «Аэрофлот» на Дальний Восток западное издание назвала поворотом в сторону рынка региональных авиаперевозок после беспощадных санкций. А как же иначе, если доступа к международным рынкам больше нет?

Впрочем, переделка на свой лад заголовков – обычное дело и в западной, и в российской журналистике, поэтому стоит всегда оставаться объективным. Недавно «КП» писала о том, как избежать кликбейта, в отдельном материале, а еще раньше – о реакции западных СМИ на Олимпиаду в Пекине.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.