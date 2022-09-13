Спустя два года закончилось строительство «сложного» моста на участке дороги Артем-Находка

В 2020 году мост перекрыли из-за обрушения опоры. Фото: министерство транспорта Приморского края.

В Приморье завершилось строительство моста на 89 километре трассы Артем-Находка на въезде в Фокино. Об этом рассказали в пресс-службе краевого минтранса.

Информация о том, что работы завершены, а мост открыт, появилась в понедельник, 12 сентября.

– Мост сложный, в черте города, много пришлось выносить коммуникаций – теплотрасса, электрические кабели, – рассказал генеральный директор АО «СПЕЦСУ» Иван Зайченко.

Иван Зайченко также добавил, что специалистам предстоит завершить благоустройство прилегающей территории. В общей сложности за два года на «находкинской» трассе возвели восемь мостов.

В марте 2020 года на этом участке разрушилась опора, автолюбители могли проехать только через Партизанск. Мост пришлось перекрыть, движение по нему разрешили только для легковушек, да и то только одной полосе. Но обрушение было вопросом времени, по словам жителей, которые публиковали в социальных сетях фотографии и видео многочисленных ям.

Позже мост перекрыли полностью, организовали несколько путей объезда. В том же 2020 году заявили о строительстве нового сооружения, и спустя два года работы завершились.

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