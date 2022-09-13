Энергетики Приморья завершают аварийно-восстановительные работы на энергообъектах после тайфуна «Хиннамнор»

Специалисты восстановили электроснабжение почти во всех населенных пунктах края. Фото: АО «ДРСК».

Энергетики Приморских электрических сетей (филиала АО «ДРСК») восстановили электроснабжение практически во всех населенных пунктах Приморского края, которое было нарушено в результате воздействия тайфуна «Хиннамор». Оперативному проведению аварийно-восстановительных работ на энергообъектах препятствовало длительное отсутствие проездов к населенным пунктам.

За минувшие сутки электроснабжение было восстановлено во всех населенных пунктах Лазовского, Партизанского и Чугуевского районов. В настоящее время отключенным остается часть села Горноводное Ольнинского района, часть населенного пункта запитана от дизель-генераторной установки (ДГУ). Из-за сильного паводка на отдельных участках наблюдаются завалы деревьев, которые энергетикам приходится разбирать вручную. Восстановить электроснабжение оставшихся потребителей энергетики планируют в ближайшие время.

Сейчас энергетики завершают ремонтные работы на поврежденных участках ЛЭП и переводят потребителей, которые запитаны от дизель-генераторных установок, на нормальную схему электроснабжения.

Энергетики обращаются к жителям территорий, с которых уже ушла вода, с просьбой самовольно не подключаться к системе электроснабжения. При подключении дома, который находился в воде, необходимо выполнить ряд мероприятий, обеспечивающих безопасность. Консультацию о порядке подключения в таких случаях можно получить в едином контакт-центре ДРСК по телефону 8-800-1000-397. Также энергетики предупреждают, что в зону подтопления попали действующие линии электропередачи, поэтому рыбачить, плавать на лодках под ЛЭП может быть опасно для жизни!

Напомним, в результате прошедшего тайфуна «Хиннамнор» сильнее всего пострадали юго-восток и восток Приморского края. В результате обильных дождей были разрушены мосты и дороги, в десятках населенных пунктах было нарушено электроснабжение. Из-за отсутствия проездов было затруднено проведение восстановительных работ на энергообъектах.

Филиал «Приморские электрические сети» просит жителей быть предельно осторожными и соблюдать правила электробезопасности!

Не приближайтесь и не прикасайтесь к оборванному или провисшему проводу, упавшей опоре ЛЭП.

Немедленно сообщите об обрыве провода в эксплуатирующую организацию, Единую диспетчерскую службу или по телефонам экстренных служб «112» или «010».

О нарушении электроснабжения можно сообщать в единый Контакт-центр ДРСК - 8-800-1000-397.

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