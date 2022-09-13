Власти Владивостока хотят привести в порядок почти 200 дворов в 2022 году

В этом году специалисты обновили больше 500 дворов. Фото: Администрация Владивостока

В приморской столице ведется ремонт дворов по 109 адресам. На 71 придомовой территории обновление завершено. По традиции, видов работ остается три: асфальтирование дорог, установка детской или спортивной площадки. Как поделились специалисты городского управления содержания жилищного фонда, наибольшей популярностью у местных жителей пользуется благоустройство придомовых дорог. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Владивостока.

К концу подходят работы по созданию детской площадки на Кирова, 8, специалистам осталось лишь установить ограждение. А по соседству, на Кирова, 10, готовят основание под асфальт. На проспекте Красного Знамении, 133/1, на радость юным жителям Владивостока установили новый детский городок. А на Острякова, 6, проспекте 100-летия Владивостока, 60 и 62, обновили дорожное покрытие на придомовых территориях.

На Острякова, 6, обновили асфальт. Фото: Администрация Владивостока

По словам заместителя главы администрации приморской столицы Тараса Фищука, за все четыре года существования «1000 дворов» специалисты благоустроили большее 500 участков. В планах на 2022 год обновить еще 163: 21 территорию отремонтируют в рамках краевого проекта, а 142 – по новой программе «1000 дворов Дальнего Востока».

В мэрии отметили, что наличие двух программ помогает быстрее создать комфортную среду в городе. В текущем году удалось увеличить количество дворов для ремонта благодаря экономии при производстве работ. Сроки и качество контролируют не только общественные наблюдатели, но и сами жители.

В рамках проекта «1000 дворов» строят детские или спортивные площадки. Фото: Администрация Владивостока

Напомним, что «Комсомольская правда–Владивосток» общалась со старшим по дому на Адмирала Юмашева, 22а, Андреем Рыковым, который рассказал, как в рамках проекта обновили асфальт рядом с зданием.

Кстати, скоро во Владивостоке появится еще одна видовая площадка. Работы по благоустройству ведутся в сквере Первой маевки на улице Калинина, а закончиться они должны в начале октября. Также жители приморской столицы могут повлиять на развитие парка в Снеговой пади. Сделать это можно, пройдя опрос на сайте.

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