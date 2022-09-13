На центральной площади Владивостока на два дня развернулась выставка продуктов питания

На ярмарке найдутся развлечения и для юных жителей края. Фото: Диана Шарафулисламова

13 сентября на центральной площади Владивостока развернулась 26-ая специализированная выставка-ярмарка «Приморские продукты питания». Жителей и гостей города ждет аромат меда, свежих ягод и овощей и только лучшее качество по доступным ценам. А юные жители края могут принять участие в специальном мастер-классе,и викторине, а также нанести на лицо аква-грим.

Выставка-ярмарка открылась в полдень традиционным парадом караваев ведущих производителей хлебобулочных изделий. Министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц подчеркнул, что увеличение объемов производства, обеспечение жителей края экологически чистой, доступной по цене продукцией – важная задача продовольственной безопасности региона.

Отметим, в этом году в ярмарке участвуют более 50 ведущих сельхозпроизводителей Приморского края. На прилавках покупатели увидят натуральную молочную, мясную, рыбную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, овощи, ягоды, мед. Посетители выставки-ярмарки конечно же смогут продегустировать лакомства пред тем как купить понравившуюся продукцию.Главное, сильно не увлечься, не жадничайте, желающих много. А если уж очень сильно понравится продукт, то всегда можно получить консультацию от производителя.

Также в течение двух дней – 13 и 14 сентября – на площади работают интерактивные площадки, фотозоны, организован мастер-класс для детей «Медовый дворик», бесплатный аквагрим, викторины, стенд с нубийскими козами. Праздничную атмосферу сопровождают выступления творческих коллективов Приморского края.