Жители гости Владивостока какое-то время не смогут попасть в одно из самых популярных мест города

Закрытие пойдет популярному месту на пользу. Фото: @vl_publicspaces

Жители и гости Владивостока с нетерпением ждали, когда же «начнет жить» сопка Бурачка, с которой открывается шикарный вид на город. Дождались таки в сентябре прошлого года, но теперь проход на популярное место будет закрыт на какое-то время. Придется ближайшие дни поискать другую точку для романтических свиданий и красивых фотографий. Почему так получилось, читайте в материале dv.kp.ru.

В Telegram-канале Дирекции общественных пространств Владивостока объяснили, что эта мера временна. К тому же еще и полезная и направленная только на благо, полюбившемуся людям местечку. Проход на сопку будет закрыт с 14 по 28 сентября, потому что там будут проводить ремонтные работы, а еще обновят цвет красной лестницы, который заметно потускнел со временем.

Напомним, сопка Бурачка стала магнитом не только для туристов, но и для местных жителей. Конечно, ведь уже год под заброшенной водонапорной башней есть парковка и благоустроенная площадка, от нее наверх ведет лестница – к площадке, с которой открывается потрясающий вид.

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