Осадки в крае не ожидаются. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В среду, 14 сентября, в Приморье умеренный южный ветер, осадки не ожидаются, а столбики термометров поднимутся до +17…+25°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, во второй половине дня южный умеренный. Температура воздуха поднимется до +19…+21°C.

В Уссурийске переменная облачность, дожди не ожидаются, порывы ветра слабые. В городе потеплеет до +18…+20°C.

В Находке облачно и без осадков, ветер слабый. Воздух прогреется до +19…+21°C.

Напомним, что официальное число погибших жителей Приморья достигло не трех, а четырех человек. Это подтвердили в пресс-службе министерства ГОЧС. Умерла жительница Слинкино, ее супруга ищут спасатели. Еще три трагедии произошли в Лазовском и Тернейском районах и в Дальнегорске.

Не успели жители Приморья избавиться от последствий тайфуна Hinnamnor, а на край может обрушиться новый. Синоптики активно следят за траекторией движений MUIFA, который движется в сторону острова Шаньдунь. Есть несколько версий того, как вихрь может повлиять на погоду в крае.

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