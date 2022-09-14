Врачи рекомендуют вакцинироваться не только от COVID-19, но и от гриппа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Региональный оперштаб Приморья опубликовал обновленную статистику по заболеваемости коронавирусом. По данным на 14 сентября, COVID-19 обнаружили у 355 жителей края, 389 человек смогли справиться с недугом.

Как рассказали в пресс-службе правительства Приморья, 355 заболевших – это в половину меньше от показателя пикового уровня заболеваемости новой волны. По словам представителей минздрава, пик пришелся на 25 августа – тогда COVID-19 обнаружили у 665 человек. Хоть уровень заболеваемости снижается, он по-прежнему остается высоким.

Специалисты отметили, что приморцам необходимо вакцинироваться от коронавируса и грипаа одновременно, чтобы ускорить завершение волны пандемии. А людям старшего возраста также следует сделать прививку от пневмококковой инфекции.

Все вакцины от гриппа, COVID-19 и пневмококка доступны во всех поликлиниках края.

Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» общалась с заместителем главного врача по медицинской части в КГБУЗ «Владивостокская поликлиника №1» Ириной Горбуновой. Специалист рассказала, как обезопасить себя от коронавируса, для какой категории людей он наиболее опасен и готово ли Приморье к новой волне COVID-19.

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